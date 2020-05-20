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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:26

ЦСКА продлил контракт с главным тренером Гончаренко

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании нового соглашения с главным тренером команды белорусским специалистом Виктором Гончаренко.

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Как сообщается на сайте клуба, контракт рассчитан до окончания сезона-2020/21.

Гончаренко возглавил ЦСКА 12 декабря 2016 года. С тех пор команда под его руководством провела 129 матчей, в которых одержала 65 побед. С Гончаренко красно-синие завоевали Суперкубок России 2018 года и дошли до 1/4 финала Лиги Европы-2017/18.

С недавних пор контрольным пакетом акций футбольного клуба владеет ВЭБ.РФ. Сделка анонсировалась еще в декабре. Сообщалось, что она состоится в результате конвертации в акции его долга перед госкорпорацией. Тогда отмечалось, что новый владелец клуба рассчитывает, что это станет временной мерой и для ЦСКА удастся найти новых инвесторов.

В свою очередь, председателем совета директоров ФК ЦСКА стал помощник президента РФ, член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин. Его заместителем назначен президент клуба Евгений Гинер.

футбол ФК ЦСКА

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