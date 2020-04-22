ВЭБ стал владельцем 77,6% акций ФК ЦСКА

Управление клубом остается за Евгением Гинером

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - ВЭБ объявил о том, что приобрел 77,6% акций московского футбольного клуба ЦСКА.

При этом президент клуба Евгений Гинер продолжит заниматься управлением клуба.

Сделка анонсировалась еще в декабре. Сообщалось, что она состоится в результате конвертации в акции его долга перед госкорпорацией. Тогда отмечалось, что новый владелец клуба рассчитывает, что это станет временной мерой и для ЦСКА удастся найти новых инвесторов.

Таким образом, долговые обязательства ФК ЦСКА перед госкорпорацией полностью погашены, а ВЭБ стал основным владельцем клуба, отмечается в сообщении.

В рамках состоявшегося собрания акционеров клуба был сформирован новый совет директоров.

Помимо представителей ВЭБа и ЦСКА, в новый совет директоров клуба вошли помощник президента РФ Максим Орешкин и глава Mail.ru Group Борис Добродеев, говорится в сообщении.

"Подчеркну, никаких кардинальных перемен в футбольном менеджменте или смены курса в связи с этой сделкой у ПФК ЦСКА не произойдет. Евгений Леннорович (Гинер - ИФ) сохраняет за собой управление клубом, продолжит свой курс по формированию команды", - сказал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, слова которого приводятся в сообщении.

Гинер и достижения ЦСКА

Евгений Гинер стал президентом ЦСКА в начале 2001 года. Под его руководством армейский клуб добился многочисленных успехов в отечественном футболе, а в 2005 году выиграл Кубок УЕФА (ныне турнир называется Лигой Европы УЕФА). ЦСКА стал первым российским клубом, которому удалось выиграть этот турнир. Через три года достижение армейцев повторил петербургский "Зенит".

Шесть раз команда при Гинере выигрывала чемпионат России, по семь раз Кубок России и Суперкубок России. Футболисты традиционно являются игроками сборных стран, которые они представляют. Отечественные игроки, как правило, составляют костяк сборной России.

Откуда долг

Набсовет ВЭБа одобрил кредит на строительство стадиона ЦСКА в 2012 году. Общая стоимость инвестиций в строительство стадиона оценивалась в $350 млн. В 2016 году ВЭБ сообщил, что вложил в проект $240 млн. Стадион был открыт как "Арена ЦСКА" в 2016 году, но уже в 2017 году ВЭБ и клуб подписали соглашение о его переименовании в "ВЭБ Арену". Стадион был заложен по кредиту, который выдала госкорпорация.

В последние годы (особенно на фоне событий в экономике Украины, где Гинер владел крупными энергоактивами) постоянно возникали слухи о привлечении инвесторов в клуб, финансовые возможности которого заметно скромнее основных конкурентов.