Следующий чемпионат России по футболу начнется через 35 дней после нынешнего

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Сезон Российской премьер-лиги-2020/21 начнется через 35 дней после окончания текущего сезона, заявил заместитель генерального секретаря - директор по развитию Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

"Между завершением сезона-2019/20 и началом сезона-2020/21 пройдет 35 дней", - сказал он в четверг в ходе онлайн-конференции.

Ранее сообщалось, что розыгрыш РПЛ, который был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса, планируется возобновить 21 июня. Финиш чемпионата запланирован на 22 июля.

При этом Митрофанов отметил, что 28 июня будет запасным вариантом возобновления чемпионата на случай изменения ситуации с коронавирусом.