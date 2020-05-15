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Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Чемпионат России по футболу среди команд премьер-лиги будет возобновлен 21 июня, сообщает пресс-служба РФС.

Соответствующее решение было принято на заседании исполкома РФС в пятницу.

В соответствии с ранее принятым Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB), командам разрешено делать по пять замен в матче, из них две - в перерыве.

Между тем, команды, финишировавшие на 15-м и 16-м местах, не будут освобождены от вылета из РПЛ (возможность сохранения прописки в главной лиге предполагалась в случае досрочного завершения чемпионата).

Любители отечественного футбола до окончания сезона-2019/20 смогут наблюдать только за играми РПЛ: первенства Футбольной национальной лиги и Профессиональной футбольной лиги (второй и третий по значимости дивизионы футбола в России) решено не продолжать.

В настоящее время в РПЛ лидирует петербургский "Зенит", он на девять очков опережает ближайших преследователей в лице "Локомотива" и "Краснодара". Допускалось, что руководство российского футбола пойдет по нидерландскому варианту, согласно которому чемпионат завершится досрочно, а победитель утвержден не будет. Теперь "Зениту" осталось сохранить преимущество перед претендентами. Соответственно, и у претендентов сохраняется шанс упрочить свои турнирные положения.

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