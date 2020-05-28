Пятикратный чемпион России Анюков вновь завершил карьеру футболиста

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Полузащитник "Крылья Советов" завершил выступления в самарском клубе в частности и в профессиональном футболе в целом.

"Его соглашение истекает 31 мая и клубом принято решение его не продлевать. Александр возвращается в Санкт-Петербург и намерен сосредоточиться на тренерской деятельности", - говорится в сообщении пресс-службы "Крыльев Советов".

"В июле прошлого года воспитанник самарского футбола, один из самых титулованных российских игроков Александр Анюков спустя 15 лет вновь стал игроком "Крыльев Советов". С первого же тура его бесценный опыт и авторитет позволили игроку влиться в команду, впоследствии стать капитаном и провести 18 матчей в этом сезоне", - подчеркивают в самарском клубе.

В июне 2019 года сообщалось, что Анюков завершил карьеру игрока и стал помощником главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака. В июле футболист принял решение возобновить игровую карьеру, подписав контракт с "Крыльями Советов".

"Мои родители, семья, близкие и особенно отец (царствие ему небесное) были рады, что я заканчиваю профессиональную карьеру именно дома, в Самаре – там где ее и начинал", - сказал Анюков.

Анюков - воспитанник самарских "Крыльев Советов", он дебютировал в чемпионате страны в 2000 году, а в "Зенит" перешел в 2005 году.

В составе петербуржцев защитник провел 417 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 30 голевых передач. Анюков - единственный футболист, ставший пятикратным чемпионом России в составе "Зенита". Вместе с этой командой защитник завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА, стал двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.