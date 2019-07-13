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Завершивший игровую карьеру тренер Анюков возобновит ее в "Крыльях Советов"

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Экс-футболист сборной России Александр Анюков стал игроком самарских "Крыльев Советов".

Об этом сообщает пресс-служба петербургского "Зенита", в котором Анюков, завершивший недавно игровую карьеру, был трудоустроен в качестве тренера.

"Футбольные клубы "Зенит" и "Крылья Советов" достигли соглашения о переходе Александра Анюкова в самарскую команду в качестве футболиста до конца сезона-2019/20".

Анюков является воспитанником "Крыльев Советов", в составе этой команды провел несколько лет, пока в 2005 году не перешел в "Зенит". Здесь он стал пятикратным чемпионом России, по этому показателю он – единственный представитель "Зенита". Кроме того, с петербургским клубом Анюков выиграл, в частности, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА.

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