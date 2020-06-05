Валерий Брагин возглавил сборную России по хоккею

Валерий Брагин Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Валерий Брагин сменил Алексея Кудашова на посту главного тренера сборной России по хоккею, сообщается на сайте ФХР.

Помогать Брагину будут тренеры Алексей Жамнов, Андрей Козырев, Александр Бойков, тренер вратарей Рашит Давыдов, тренеры по физической подготовке Александр Трошин, Юрий Жданов, тренер-методист Ларс Юханссон.

"Большая честь и ответственность быть главным тренером национальной сборной. Большое спасибо за доверие руководству ФХР", - приводятся слова Брагина.

"Система работы в главной команде страны по поиску и подбору кандидатов, условиям для развития и подготовки игроков давно отлажена. Между сборными командами всех возрастов есть постоянная связь, преемственность, все давно является единым целым и подчинено достижению общего результата. Наша система работы дает плоды, в частности, результаты выступления юниорских сборных стали намного лучше, чем были лет 5-7 назад. В то же время, работы у нас очень много. Вполне возможно, что следующий чемпионат мира пройдет без игроков НХЛ, поэтому мы должны сделать максимум для подготовки игроков, выступающих в России", - говорит Брагин.

С 2010 года 64-летний Валерий Брагин работал в молодежной сборной России с 2010 года. Под его руководством Россия выиграла чемпионат мира-2011 среди игроков не старше 20 лет. Неоднократно попадала в призеры: в 2020 году, в частности, завоевала серебро.

В январе нынешнего года он вошел в тренерский штаб национальной сборной, которую до настоящего времени возглавлял Алексей Кудашов.

Теперь ФХР сообщила, что с молодежной сборной России будет работать олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира Игорь Ларионов.

"Задача заменить такого тренера, как Валерий Брагин, который много лет возглавлял молодежную сборную – очень сложная, - считает Ларионов. - Желаю Валерию Николаевичу удачи на посту главного тренера национальной команды".

"Непростая задача дает мне дополнительную энергию. У нас есть много хороших игроков, которые находятся на радаре молодежной сборной. Вижу у нашей команды очень большой потенциал. Я получил колоссальный опыт работы на прошлом МЧМ, с оптимизмом вступаю на новую должность и хочу помочь нашему хоккею стать лидером на мировой арене", - говорит Ларионов.

Что касается Кудашова, то, по словам главы штаба сборной, вице-президента ФХР Романа Ротенберга, экс-наставник национальной команды будет помогать ей в качестве консультанта. "Его советы и взгляд на хоккей очень важны для нас", - сказал Ротенберг.