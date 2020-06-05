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Валерий Брагин возглавил сборную России по хоккею

Валерий Брагин возглавил сборную России по хоккею
Валерий Брагин
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Валерий Брагин сменил Алексея Кудашова на посту главного тренера сборной России по хоккею, сообщается на сайте ФХР.

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Помогать Брагину будут тренеры Алексей Жамнов, Андрей Козырев, Александр Бойков, тренер вратарей Рашит Давыдов, тренеры по физической подготовке Александр Трошин, Юрий Жданов, тренер-методист Ларс Юханссон.

"Большая честь и ответственность быть главным тренером национальной сборной. Большое спасибо за доверие руководству ФХР", - приводятся слова Брагина.

"Система работы в главной команде страны по поиску и подбору кандидатов, условиям для развития и подготовки игроков давно отлажена. Между сборными командами всех возрастов есть постоянная связь, преемственность, все давно является единым целым и подчинено достижению общего результата. Наша система работы дает плоды, в частности, результаты выступления юниорских сборных стали намного лучше, чем были лет 5-7 назад. В то же время, работы у нас очень много. Вполне возможно, что следующий чемпионат мира пройдет без игроков НХЛ, поэтому мы должны сделать максимум для подготовки игроков, выступающих в России", - говорит Брагин.

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С 2010 года 64-летний Валерий Брагин работал в молодежной сборной России с 2010 года. Под его руководством Россия выиграла чемпионат мира-2011 среди игроков не старше 20 лет. Неоднократно попадала в призеры: в 2020 году, в частности, завоевала серебро.

В январе нынешнего года он вошел в тренерский штаб национальной сборной, которую до настоящего времени возглавлял Алексей Кудашов.

Теперь ФХР сообщила, что с молодежной сборной России будет работать олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира Игорь Ларионов.

"Задача заменить такого тренера, как Валерий Брагин, который много лет возглавлял молодежную сборную – очень сложная, - считает Ларионов. - Желаю Валерию Николаевичу удачи на посту главного тренера национальной команды".

"Непростая задача дает мне дополнительную энергию. У нас есть много хороших игроков, которые находятся на радаре молодежной сборной. Вижу у нашей команды очень большой потенциал. Я получил колоссальный опыт работы на прошлом МЧМ, с оптимизмом вступаю на новую должность и хочу помочь нашему хоккею стать лидером на мировой арене", - говорит Ларионов.

Что касается Кудашова, то, по словам главы штаба сборной, вице-президента ФХР Романа Ротенберга, экс-наставник национальной команды будет помогать ей в качестве консультанта. "Его советы и взгляд на хоккей очень важны для нас", - сказал Ротенберг.

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