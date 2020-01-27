Валерий Брагин вошел в тренерский штаб сборной России по хоккею

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Наставник молодежной сборной России Валерий Брагин вошел в тренерский штаб национальной команды страны, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Отмечается, что в этот тренерский состав делегирован и ассистент Брагина по молодежной сборной Александр Бойков. При этом оба они продолжат работу и в молодежной команде.

В скором будущем сборная России выступит на Шведских играх, очередном этапе Еврохоккейтура. Штаб сборной России будет работать в следующем составе: глава штаба - Роман Ротенберг, главный тренер - Алексей Кудашов, старший тренер - Валерий Брагин, старший тренер - Алексей Жамнов, тренер - Александр Бойков, тренер вратарей - Рашит Давыдов, тренер по физподготовке - Александр Трошин.

63-летний Валерий Брагин работает в молодежной сборной России с 2010 года. Под его руководством Россия выиграла чемпионат мира-2011 среди игроков не старше 20 лет.