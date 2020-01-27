Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 11:22

Валерий Брагин вошел в тренерский штаб сборной России по хоккею

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Наставник молодежной сборной России Валерий Брагин вошел в тренерский штаб национальной команды страны, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Отмечается, что в этот тренерский состав делегирован и ассистент Брагина по молодежной сборной Александр Бойков. При этом оба они продолжат работу и в молодежной команде.

В скором будущем сборная России выступит на Шведских играх, очередном этапе Еврохоккейтура. Штаб сборной России будет работать в следующем составе: глава штаба - Роман Ротенберг, главный тренер - Алексей Кудашов, старший тренер - Валерий Брагин, старший тренер - Алексей Жамнов, тренер - Александр Бойков, тренер вратарей - Рашит Давыдов, тренер по физподготовке - Александр Трошин.

63-летний Валерий Брагин работает в молодежной сборной России с 2010 года. Под его руководством Россия выиграла чемпионат мира-2011 среди игроков не старше 20 лет.

хоккей

Новости по теме

Новости

Медведев проиграл Вавринке в четвертом круге Australian Open

Медведев проиграл Вавринке в четвертом круге Australian Open

Баскетболист Коби Брайант погиб при крушении вертолета

Баскетболист Коби Брайант погиб при крушении вертолета

Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 января

Россиянки заняли весь пьедестал на ЧЕ по фигурному катанию

ФК "Динамо" подписал нападающего Комличенко из чешского клуба

ФК "Динамо" подписал нападающего Комличенко из чешского клуба

Фигуристы Синицына и Кацалапов стали чемпионами Европы в танцах

Фигуристы Синицына и Кацалапов стали чемпионами Европы в танцах

Андрей Рублев вышел в четвертый круг Australian Open

Фигуристы из России заняли весь пьедестал в соревновании спортивных пар на ЧЕ

Фигуристы из России заняли весь пьедестал в соревновании спортивных пар на ЧЕ

РФС обязал РФПЛ провести новые выборы главы в связи с нарушениями

Российские фигуристки составили тройку лучших в короткой программе ЧЕ

Российские фигуристки составили тройку лучших в короткой программе ЧЕ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');