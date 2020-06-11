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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:53

Россия вновь осталась на 38-м месте в рейтинге ФИФА

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Сборная России занимает 38-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), опубликованном в четверг.

На этой строчке национальная команда страны располагается еще с ноября 2019 года, когда она поднялась на десять мест. С активаций нового формата составления рейтинга, теперь он обновляется не каждый месяц, а реже. К тому же на статичное положение России в нем повлияла отмена соревнований, включая товарищеские встречи, из-за пандемии коронавируса.

Во главе рейтинга осталась сборная Бельгии, а вслед за ней, как и в двух предыдущих версиях, в том же порядке находятся Франция, Бразилия, Англия, Уругвай, Хорватия, Португалия, Испания, Аргентина, Колумбия.

футбол рейтинг ФИФА

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