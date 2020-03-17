Евро-2020 перенесен на следующий год

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Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести чемпионат Европы 2020 года на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба Норвежского футбольного союза со ссылкой на УЕФА.

"Чемпионат Европы отложен до лета 2021 года. Об этом УЕФА сообщил во вторник на встрече с государствами-членами. Новые даты турнира - с 11 июня по 11 июля", - говорится в сообщении.

УЕФА во вторник проводит переговоры с представителями 55 федераций, входящих в союз.

Матчи чемпионата Европы года должны пройти в 12 городах, включая Санкт-Петербург, где запланированы три матча группового этапа и встреча в рамках 1/4 финала.

Ранее УЕФА объявил о том, что запланированные на ближайшее время матчи всех турниров под его эгидой переносятся на более поздний срок. В эту категорию, в частности, подпадают Лига чемпионов и Лига Европы.

Ранее сообщалось, что из-за угрозы коронавируса приостановлены чемпионаты России, Германии, Англии Италии, Испании, Франции по футболу, паузу в проведении турниров взяли в НБА, НХЛ, КХЛ, отменены некоторые соревнования в лыжных дисциплинах, биатлоне. Отменен первый этап чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1", отложен чемпионат мира по фигурному катанию.

⚡️ #ЕВРО2020 перенесён на лето 2021 года.



Друзья. Здоровье и жизни людей всегда останутся на первом месте. УЕФА и национальные сборные решили перенести чемпионат Европы. Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021-го.



Большой футбол обязательно вернётся 💪🏻 pic.twitter.com/sgqs1GX9wv — Сборная России (@TeamRussia) March 17, 2020

Традиционно чемпионат Европы проводится в одной или двух стран, однако в честь юбилея турнира его решено было доверить сразу многим странам. Впервые чемпионат прошел во Франции в 1960 году, победителем стала сборная СССР. В последний раз турнир принимала также Франция, золото выиграла Португалия. В 2024 году Евро должен пройти в Германии.

Изначально в финальной части чемпионата Европы выступали четыре национальные команды, однако их число стало расти: теперь на турнир съезжаются 24 сборные.

На Евро-2020 сборная России должна сыграть в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Россия и Дания по два матча должны провести в Петербурге и Копенгагене соответственно. Хозяином очного противостояния жребий выбрал Данию.