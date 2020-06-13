Ничья с "Миланом" вывела "Ювентус" в финал Кубка Италии

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Туринский футбольный клуб "Ювентус" завоевал путевку в финал розыгрыша Кубка Италии.

В ответном полуфинальном матче, прошедшем в Турине, "Ювентус" сыграл вничью с "Миланом" – 0:0. Результат первого матча, прошедшего еще до пандемии коронавируса, 12 февраля – 1:1. За счет лучшего показателя в гостях "Ювентус" вышел в финал.

В решающем матче Кубка Италии "Ювентус" сыграет с победителем пары "Интер" – "Наполи" (результат первой игры здесь – 1:0).

Кубковым матчем возобновился футбольный сезон в Италии (20 июня продолжится чемпионат страны).

Игра "Ювентус" – "Милан" прошла без зрителей. Что касается игровых событий, на 16-й минуте футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду не реализовал пенальти. В составе "Милана" на 16-й минуте удален Анте Ребич.