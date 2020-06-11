В Испании официально возобновился чемпионат страны по футболу

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU -В Испании стартовал матч 28-го тура чемпионата страны по футболу между "Севильей" и "Бетисом".

Игра проходит в Севилье при пустых трибунах, но с использованием интершума, который создает звуковой эффект присутствия многочисленных фанатов. Причем по мере приближения мяча к воротам шум нарастает.

Официальное начало матча – 23:00 мск, стартовый свисток прозвучал через несколько минут.

Таким образом, чемпионат Испании в главном дивизионе страны официально возобновился. Он стал очередным в Европе и вторым из топ-5 национальных чемпионатов континента, прервавший паузу, которая возникла весной из-за пандемии коронавируса.

Первой из топ-5 чемпионатов в Европе возобновила свой турнир немецкая Бундеслига (16 мая). 17 июня закончится пауза в чемпионате Англии, 20 июня – в итальянской Серии А. Что касается Франции, то в этой стране чемпионат был завершен досрочно, победителем был признан лидировавший ПСЖ.

В ряде странах также были возобновлены чемпионаты. К примеру, в Сербии сразу же после этого был выявлен обладатель золота – "Црвена Звезда". В России чемпионат возобновится 19 июня.