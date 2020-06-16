Поветкин стал шестым в рейтинге тяжеловесов современности по версии The Ring

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Российский профессиональный боксер Александр Поветкин разместился на шестой строчке рейтинга тяжеловесов современности, обнародованном журналом The Ring.

Во главе рейтинга находится британец Тайсон Фьюри, который при этом указан не под порядковым первым номером, а отдельно. Нумерация же рейтинга начинается с британца Энтони Джошуа, который здесь представлен под №1.

Далее идут Диллиан Уайт (Великобритания), Деонтей Уайлдер (США), Луис Ортис (Куба), Энди Руис (США), Александр Поветкин (Россия), Джозеф Паркер (Новая Зеландия), Майкл Хантер (США), Оскар Ривас (Колумбия), Кубрат Пулев (Болгария).

В мае Поветкин должен был драться в Манчестере с временным чемпионом WBC в супертяжелом весе Уайтом. Но из-за пандемии коронавируса поединок перенесен на июль.

На счету Поветкина сейчас 35 побед (24 – нокаутом), два поражения и одна ничья. Ничьей он завершил свой последний к настоящему моменту бой - за звание обязательного претендента на бой за звание чемпиона мира по версии WBA с американцем Майклом Хантером 8 декабря.

На счету Уайта – 27 побед (18 нокаутом) и одно поражение.