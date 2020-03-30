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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:21

Бой Поветкина против Уайта перенесен

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Британская компания Matchroom, проводящая боксерские поединки среди профессионалов, объявила о переносе на другие даты боев, которые должны были пройти в мае.

В частности, как сообщается на сайте организации, отложен на более поздний срок поединок между россиянином Александром Поветкиным и временным чемпионом WBC в супертяжелом весе британцем Диллианом Уайтом. Спортсмены должны были встретиться на ринге в Манчестере 2 мая. Теперь бой запланирован на 4 июля.

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Причина переноса – угроза вспышки коронавируса.

Как сообщили организаторы, ранее приобретенные билеты будут действительны на новую дату. Кроме того, желающие их сдать, могут получить средства обратно.

Александр Рябинский, промоутер Поветкина, с пониманием отнесся к решению о переносе.

"Мы абсолютно согласны с этим решением наших британских партнеров, это единственное возможное действие в данной ситуации", - приводит слова Рябинского промоутерская компания "Мир бокса".

На счету Поветкина сейчас 35 побед (24 – нокаутом), два поражения и одна ничья. Ничьей он завершил свой последний к настоящему моменту бой - за звание обязательного претендента на бой за звание чемпиона мира по версии WBA с американцем Майклом Хантером 8 декабря.

На счету Уайта – 27 побед (18 нокаутом) и одно поражение.

бокс Александр Поветкин

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