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Определились все полуфиналисты шахматного онлайн-турнира Chessable Masters

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь стал последним участником 1/2 финала шахматного онлайн-турнира Chessable Masters.

В четвертьфинале соревнования он переиграл представителя США Хикару Накамуру. В решающем матче в понедельник он взял верх – 2,5:0,5, а счет по победам стал 2-1 в его пользу.

В полуфинале Лижэнь сыграет обладателем мировой шахматной короны норвежцем Магнусом Карлсеном. Другую пару 1/2 финала составили россиянин Ян Непомнящий и нидерландец Аниш Гири.

Chessable Masters – третий турнир Шахматного тура, организованного Карлсеном.

шахматы

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