Россиянин Дубов стал победителем шахматного онлайн-супертурнира

В финале он обыграл американца Накамуру

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Даниил Дубов завоевал звание победителя онлайн-супертурнира Lindores Abbey Rapid Challenge.

В финале соревнования он выиграл у представителя США Хикару Накамуры со счетом 2-1 по победам.

Решающую победу Дубов одержал в среду со счетом 3:2. По одной партии он выиграл черными и белыми фигурами. Кроме того, белыми фигурами проиграл, черными и белыми сыграл вничью.

В первом матче финала, в понедельник, Дубов проиграл Накамуре со счетом 1,5:2,5. На следующий день он взял верх – 2,5:1,5.

Congratulations to Daniil Dubov on beating Hikaru Nakamura in Armageddon to win not just the $45,000 Lindores Abbey Rapid Challenge top prize but also a place in the 4-player $300,000 Magnus Carlsen Chess Tour Grand Final! https://t.co/DFTNUocPnG #c24live #HeritageChess pic.twitter.com/lybsnGNTSG — chess24.com (@chess24com) June 3, 2020

Lindores Abbey Rapid Challenge является вторым этапом Шахматного Тура, организованного Магнусом Карлсеном. В отличие от первого этапа, Magnus Carlsen Invitational, где выступили восемь гроссмейстеров, здесь сыграли 12 человек. По итогам кругового этапа восемь из них вышли в четвертьфинал.

Дубов на круговом этапе финишировал седьмым. В четвертьфинале он одолел своего соотечественника Сергея Карякина, в полуфинале – гроссмейстера из Китая Ли Дижэня.

Накамура на круговом этапе стал первым. В четвертьфинале он обыграл армянина Левона Ароняна, в полуфинале – Карлсена.

На круговом турнире Дубов и Накамура сыграли друг с другом вничью.

Помимо Дубова и Карякина, из россиян на турнире выступил Александр Грищук. В плей-офф он не попал.

Lindores Abbey Rapid Challenge стартовал 19 мая, он является вторым этапом Шахматного Тура, организованного обладателем мировой короны норвежцем Магнусом Карлсеном. Первый этап, Magnus Carlsen Invitational, выиграл сам Карлсен.

Общий призовой фонд Тура составляет $1 млн, призовой фонд Lindores Abbey Rapid Challenge - $150 тыс. В качестве победителя Дубов получит $45 тысяч, Накамура - $27 тысяч. По $15 тысяч получат полуфиналисты, по $8 тысяч - дошедшие до четвертьфинала, по $4 тысячи - не сумевшие выйти в плей-офф.

С 20 июня по 5 Июля ожидается следующий турнир серии, Online Chess Masters, с призовым фондом $150 тысяч.