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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:50

Возможность сделать пять замен в футбольном матче продлили на сезон

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) принял решение сохранить правило проведения пяти замен в матчах, введенное в мае из-за пандемии коронавируса.

Как говорится в сообщении пресс-службы IFAB, опция продлена до окончания сезона-2020/21. Решение связано с угрозой влияния COVID-19 на календарь соревнований.

В мае Международная федерация футбола объявила, что временно разрешила командам делать по пять замен

Как отмечалось в заявлении организации, опубликованном на сайте организации, мера направлена на плавное возобновление соревнований после пандемии коронавируса. Федерация предполагала, что многие турниры будут проходить в сжатые сроки, в связи с чем вызовут дополнительную нагрузку у игроков.

футбол ФИФА коронавирус

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