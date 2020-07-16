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Арбитр Сергей Иванов назначен на кубковый матч "Зенит" – "Спартак"

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым получила назначение на матч 1/2 финала Кубка России по футболу "Зенит" – "Спартак".

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Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, помогать ростовчанину будут ассистенты Валерий Данченко, Адлан Хатуев; резервный судья - Станислав Васильев. За систему VAR будет отвечать Евгений Турбин, его ассистент (AVAR) - Александр Богданов.

Игра пройдет 19 июля в Санкт-Петербурге.

В этот же день будет проходить другой полуфинальный матч – "Урал" (Екатеринбург) – "Химки" (Московская область). На эту игру назначен Сергей Лапочкин. Ассистенты - Дмитрий Чельцов, Илья Елеференко; резервный судья - Алексей Матюнин; VAR - Сергей Карасев; AVAR - Дмитрий Сафьян.

В этот же день пройдет перенесенный матч 23-го тура Российской премьер-лиги "Краснодар" – "Динамо". Главным судьей игры будет Михаил Вилков. Ассистенты - Александр Кудрявцев, Алексей Ширяев; резервный судья - Анатолий Жабченко. На VAR будет работать Алексей Сухой; AVAR - Арам Петросян.

футбол Кубок России по футболу

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