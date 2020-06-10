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"Зенит" не будет жаловаться на Федуна за слова про "удобного" судью

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Генеральный директор петербургского ФК "Зенит" Александр Медведев сообщил, что не будет обращаться с жалобами на владельца "Спартака" Леонида Федуна, раскритиковавшего решение о проведении кубкового матча этих команд в северной столице.

"Подавать (жалобу – ИФ) мы ничего не будем. Будем считать, что это все было сказано в горячности", - приводит слова Медведева Sport24.

СпортПолуфинал Кубка России "Зенит" - "Спартак" пройдет в ПетербургеЧитать подробнее

Накануне Федун высказал мнение, что РФС вынес решение провести матч в Петербурге по "запросу" "Зенита", и в довесок предложил сопернику назначить на игру арбитра Михаила Вилкова, при котором "Спартак" преимущественно проигрывает (в том числе и "Зениту").

"Мы с судьями не работаем и их не назначаем, поэтому эти слова оставляю на совести Федуна", - сказал Медведев.

Руководитель "Зенита" выразил надежду, что в свете предстоящего матча 1/2 финала Кубка России со "Спартаком" будет превалировать "сама игра, а не то, что вокруг". "Наши матчи со "Спартаком" всегда принципиальны. Полуфинал Кубка — это особенная игра. Будет боевая игра!" – сказал он.

В регламент вкралась ошибка

Во вторник РФС признал наличие в регламенте турнира на этот сезон технической ошибки, которая привела к спорному моменту. Так, ранее на нее указывали эксперты, объяснявшие, что отсутствие пункта о хозяине полуфинального матча не давало "Зениту" автоматического права сыграть на своем поле, несмотря на то, что он реже "Спартака" играл в кубковом турнире дома. Предполагалось, что хозяина матча "Зенит" - "Спартак" выявит жребий.

"РФС признает, что в регламенте Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка. При определении домашнего клуба будет использован принцип, который применялся в турнире до сезона-2019/20. Тогда хозяином встречи становилась команда, которая провела меньше игр на своем стадионе", - говорилось в сообщении.

"Таким образом, полуфинал между "Зенитом" и "Спартаком" пройдет в Санкт-Петербурге", - подчеркнули в РФС.

Матч "Зенит" – "Спартак" должен пройти 19 июля. В другом полуфинале "Химки" сыграют с победителем пары "Шинник" – "Урал".

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