Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии "Формулы-1"

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes показал лучшее время в квалификации Гран-при Венгрии, очередного этапа чемпионата мира класса "Формулы-1".

Вторым стал его партнер по команде финн Валттери Боттас, третьим - Лэнс Стролл (Racing Point).

Россиянин Даниил Квят из Alpha Tauri показал 17-е время.

Основная гонка в рамках Гран-при Венгрии пройдет в воскресенье. Предыдущие два этапа, прошедшие в Австрии, выиграли поочередно Боттас и Хэмилтон.

Из-за пандемии коронавируса сезон в "Формуле-1" стартовал лишь в июле.