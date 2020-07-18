Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии "Формулы-1"
Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes показал лучшее время в квалификации Гран-при Венгрии, очередного этапа чемпионата мира класса "Формулы-1".
Вторым стал его партнер по команде финн Валттери Боттас, третьим - Лэнс Стролл (Racing Point).
Россиянин Даниил Квят из Alpha Tauri показал 17-е время.
Основная гонка в рамках Гран-при Венгрии пройдет в воскресенье. Предыдущие два этапа, прошедшие в Австрии, выиграли поочередно Боттас и Хэмилтон.
Из-за пандемии коронавируса сезон в "Формуле-1" стартовал лишь в июле.
CLASSIFICATION: END OF Q3 ⏱️— Formula 1 (@F1) July 18, 2020
A 90th career pole for @LewisHamilton as @RacingPointF1 lock out the second row 👀#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/Ei12EbLElH