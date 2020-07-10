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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:52

"Формула-1" утвердила проведение Гран-при России в Сочи в 2020 году

"Формула-1" утвердила проведение Гран-при России в Сочи в 2020 году
Фото: Reuters

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Российский этап чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" пройдет в ранее запланированные сроки - 25-27 сентября в Сочи, сообщает пресс-служба "Королевских гонок".

Также "Формула-1" утвердила проведение этапа в итальянском Муджелло 11-13 сентября.

"Мы рады объявить, что Муджелло и Сочи станут частью календаря 2020 года, и хотим поблагодарить всех наших партнеров за их поддержку в последние недели", - сказал исполнительный директор "Формулы-1" Чейз Кэри.

"Гран При России - важный момент в нашем сезоне, и мы с нетерпением ждем возвращения в Сочи в сентябре. Мы также рады впервые увидеть гонку "Формулы-1" в Муджелло", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Сочи также может получить право провести два этапа "Формулы-1", а в компании "Росгонки" (промоутер Гран-при России) заявили о готовности это сделать. Позднее появились сообщения о том, что вместо России этап "Формулы-1" может принять Португалия.

Из-за пандемии коронавируса сезон-2020 в "Формуле-1" стартовал только в июле: неделю назад начался уикенд в рамках Гран-при Австрии. Победителем этого этапа стал финн Валттери Боттас (Mercedes).

В Сочи этапы "Формулы-1" проходят с 2014 года.

Исторический рубеж "Формулы-1"

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Итальянец Джузеппе Фарина (стоит второй справа) - победитель первого Гран-при "Формулы-1" в истории, фото датировано маем 1950 года. В "Формуле-1" выступал до 1956 года включительно, а через 10 лет погиб, попав в ДТП по пути на Гран-при Франции.Аргентинец Хуан Мануэль Фанхио стал первым, кто выиграл чемпионат мира пять раз; его рекорд по числу титулов держался десятилетиями. Дата съемки - июль 1957 года.Британец Льюис Хэмилтон также является пятикратным чемпионом мира, он же - действующий победитель "Формулы-1"Легендарный немецкий гонщик Михаэль Шумахер (фото - май 2001 года) является семикратным чемпионом мира. Это - действующий рекорд "Формулы-1". Катаясь на горных лыжах во французских Альпах в декабре 2013 года, он получил тяжелую травму: Шумахер упал на склоне, ударившись головой о камень. Гонщик полгода провел в медикаментозной коме, позже вышел из комы и был перевезен в реабилитационный центр.Октябрь 1988 года, на фото - бразилец Айртон Сенна. В этом сезоне он впервые станет чемпионом мира, успех повторит в 1990 и 1991 годах. Считался одним из лучших пилотов в истории чемпионата. Жизнь Сенны оборвалась 1 мая 1994 года: 34-летний спортсмен погиб, попав в аварию на Гран-при Сан-Марино.Август 2014 года, на фото - французский пилот Жюль Бьянки. 5 октября 2014 года на Гран-при Японии он попал в аварию, врезавшись в передвижной подъемный кран, подъехавший для эвакуации другого поврежденного болида. Бьянки влетел на высокой скорости под кран, получив тяжелейшую травму головы. Пилот был госпитализирован в состоянии комы и умер 18 июля 2015 года в Ницце, не приходя в сознание. Ему было 25 лет.Июль 1961 года, гран-при Великобритании, трасса "Эйнтри". За рулем Porsche 718 - американец Дэн Герни.File photo dated 18-07-1981 of Northern Irishman John Watson. 18 июля 1981 года в Сильверстоуне проходил Гран-при Великобритании, о чем свидетельствует архивное фото североирландского гонщика Джона Уотсона. В "Королевских гонках" Уотсон провел 12 сезонов - с 1973 по 1985 годы. выиграл пять этапов Гран-при.Болид образца нулевых, а именно - апреля 2001 года. За рулем покидающего пит-лейн болида - Михаэль Шумахер на Гран-при Испании в Каталонии.Наше время, 12 апреля 2019 года. Так выглядит болид монегаска Шарля Леклера на свободных заездах в рамках Гран-при Китая в Шанхае. Одной из традиций "Формулы-1" считались грид-герлз – красивые девушки на трассе. Они носили таблички с номерами пилотов перед стартом, встречали их на подиуме и в целом украшали чемпионат. На фото, датированном октябрем 2014 года грид-герлз на гонках в Сочи - первого в истории "Формулы-1" Гран-при России.В 2018 году девушек заменили на детей, грид-кидз. Теперь перед стартом рядом с пилотами находятся будущие чемпионы – наиболее талантливые юные гонщики из той страны, где проходит этап. Как, например, на Гран-при Японии в октябре 2018 года (на фото)
Итальянец Джузеппе Фарина (стоит второй справа) - победитель первого Гран-при "Формулы-1" в истории, фото датировано маем 1950 года. В "Формуле-1" выступал до 1956 года включительно, а через 10 лет погиб, попав в ДТП по пути на Гран-при Франции.
автоспорт Формула-1

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