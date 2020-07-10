"Формула-1" утвердила проведение Гран-при России в Сочи в 2020 году

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Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Российский этап чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" пройдет в ранее запланированные сроки - 25-27 сентября в Сочи, сообщает пресс-служба "Королевских гонок".

Также "Формула-1" утвердила проведение этапа в итальянском Муджелло 11-13 сентября.

"Мы рады объявить, что Муджелло и Сочи станут частью календаря 2020 года, и хотим поблагодарить всех наших партнеров за их поддержку в последние недели", - сказал исполнительный директор "Формулы-1" Чейз Кэри.

"Гран При России - важный момент в нашем сезоне, и мы с нетерпением ждем возвращения в Сочи в сентябре. Мы также рады впервые увидеть гонку "Формулы-1" в Муджелло", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Сочи также может получить право провести два этапа "Формулы-1", а в компании "Росгонки" (промоутер Гран-при России) заявили о готовности это сделать. Позднее появились сообщения о том, что вместо России этап "Формулы-1" может принять Португалия.

Из-за пандемии коронавируса сезон-2020 в "Формуле-1" стартовал только в июле: неделю назад начался уикенд в рамках Гран-при Австрии. Победителем этого этапа стал финн Валттери Боттас (Mercedes).

В Сочи этапы "Формулы-1" проходят с 2014 года.