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11-кратный чемпион РФ по хоккею на траве обвинен в хищении 27 млн рублей

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Вахитовский районный суд Казани удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу жителя Казани, обвиняемого в хищении крупной суммы денег у одного из банков, сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, обвиняемый и его сообщники воспользовались программной уязвимостью в сервисе платежей по банковским картам одного из банков и под видом перевода денег на карты клиентов банка похитили с апреля по июнь 2020 года более 27 млн рублей, говорится в сообщении.

Обвиняемым является игрок клуба хоккея на траве "Динамо-Казань" Антон Корнилов, уточнил "Интерфаксу" представитель прокуратуры Татарстана.

По информации местных СМИ, хоккеист был арестован 3 августа.

Нападающий Корнилов является 11-кратным чемпионом России по хоккею на траве, сообщается на сайте клуба.

хоккей на траве

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