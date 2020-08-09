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"Спартак" и "Сочи" сыграли вничью в матче РПЛ

"Спартак" и "Сочи" сыграли вничью в матче РПЛ
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Матч первого тура чемпионата Российской премьер-лиги между московским "Спартаком" и ФК "Сочи" завершился вничью.

На восьмой минуте "Спартак" вышел вперед благодаря голу Александра Соболева. Через две минуты Джордан Ларссон удвоил счет.

Соперник ответил двумя точными ударами с пенальти – в исполнении Дмитрия Полоза (15-я минута) и Кристиана Нобоа (90).

Новичок "Спартака" Александр Кокорин в заявку не попал из-за травмы.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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