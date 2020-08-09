"Спартак" и "Сочи" сыграли вничью в матче РПЛ
Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Матч первого тура чемпионата Российской премьер-лиги между московским "Спартаком" и ФК "Сочи" завершился вничью.
На восьмой минуте "Спартак" вышел вперед благодаря голу Александра Соболева. Через две минуты Джордан Ларссон удвоил счет.
Соперник ответил двумя точными ударами с пенальти – в исполнении Дмитрия Полоза (15-я минута) и Кристиана Нобоа (90).
Новичок "Спартака" Александр Кокорин в заявку не попал из-за травмы.