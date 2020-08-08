ЦСКА победил "Химки" в стартовом матче РПЛ-2020/21

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА со счетом 2:0 взяли верх над подмосковными "Химками" в гостевом матче первого тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 18-й минуте счет открыл Константин Кучаев, на 45-й отличился Алан Дзагоев.

Матчем "Химки" – ЦСКА открылась программа чемпионата России-2020/21. Новый чемпионат стартовал через две с половиной недели после окончания предыдущего. Столь короткая пауза между финишем одного чемпионата и стартом следующего связана с пандемией коронавируса, из-за которой сезон-2019/20 был приостановлен и в результате завершен позднее запланированного на два месяца.

В предыдущем чемпионате ЦСКА финишировал в РПЛ на четвертом месте. Что касается "Химок", они в прошлом сезоне выступали в первенстве Футбольной национальной лиги. Там они заняли второе место и завоевали путевку в РПЛ.