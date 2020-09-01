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Бразильский футболист Фукс выбыл из строя после первого матча за ЦСКА

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Защитник московского ЦСКА Бруно Фукс из-за травмы выбыл на неопределенный срок, сообщает пресс-служба футбольного клуба во вторник.

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"Бразильский новичок ПФК ЦСКА, травмировавшийся в матче с "Ахматом", прошел обследование в Москве. У Бруно Фукса выявлено повреждение мягких тканей правого бедра", - говорится в сообщении.

"В ближайшее время защитник будет восстанавливаться под наблюдением медштаба, о сроках его возвращения в общую группу ЦСКА сообщит дополнительно", - отмечается там же.

Бразилец подписал контракт с ЦСКА 25 августа.

Фукс получил травму в матче 6-го тура РПЛ. В этой игре ЦСКА разгромил "Ахмат" со счетом 3:0.

футбол ФК ЦСКА

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