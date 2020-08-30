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ЦСКА разгромил "Ахмат" в матче шестого тура

"Рубин" и "Тамбов" сыграли вничью

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА в гостях нанес крупное поражение грозненскому "Ахмату" в матче шестого тура.

Результат матча - 3:0 в пользу армейцев. Счет в игре на 11-й минуте открыл Константин Кучаев, для которого это четвертый мяч в сезоне. В самом конце второго тайма голы у ЦСКА провели Кристиян Бистрович (88-я минута) и Никола Влашич (90-я минута).

В другом матче тура казанский "Рубин" и "Тамбов" сыграли вничью - 2:2. Дважды в матче отличился игрок казанского клуба Джордже Деспотович: первый из них сербский футболист провел на 47-й минуте, второй - уже в компенсированное к матчу время. У гостей отличились Александр Карапетян (15-я минута) и Павел Карасёв (84-я минута).

После шести туров ЦСКА занимает пятое место (10 очков). Столько же очков у "Ахмата", который находится на шестой строчке в турнирной таблице. "Рубин" находится на девятом месте (8 очков), "Тамбов" идет 14-м (4 очка).

ЦСКА Ахмат Рубин и Тамбов

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