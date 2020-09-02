"Ак Барс" победил ЦСКА и выиграл Кубок Открытия КХЛ

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты казанского "Ак Барса" завоевали Кубок Открытия Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В матче за этот трофей "Ак Барс" взял верх над московским ЦСКА. Встреча, прошедшая на столичной "ЦСКА-Арене", завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0) в пользу "Ак Барса". Решающий гол состоялся в овертайме.

ЦСКА вышел вперед уже на исходе первой минуте, точный бросок нанес Дмитрий Саморуков. На 26-й минуте Стефан Да Коста провел ответный гол – так "Ак Барс" реализовал большинство. На 43-й минуте Антон Слепышев поразил ворота клуба из столицы Татарстана, на 54-й "Ак Барс" вновь отыгрался. Гол – на счету Джастина Азеведу.

На второй минуте овертайма Дмитрий Воронков забросил победную шайбу в ворота ЦСКА.

Матчи за Кубок Открытия традиционно являются стартовыми в очередном сезоне регулярного чемпионата КХЛ. В нем принимают участие действующие обладатель Кубка Гагарина и победитель регулярного чемпионата (если оба трофея выиграла одна команда, то соперником обладателя Кубка Гагарина становится финалист этого турнира). Поскольку предыдущий розыгрыш Кубка Гагарина не был завершен из-за пандемии коронавируса, в матче за Кубок Открытия играли победители Западной (ЦСКА) и Восточной ("Ак Барс") конференций КХЛ.

"Ак Барс" выиграл Кубок открытия во второй раз. Чаще всех – три раза – побеждало московское "Динамо".