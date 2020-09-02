Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:07

"Ак Барс" победил ЦСКА и выиграл Кубок Открытия КХЛ

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты казанского "Ак Барса" завоевали Кубок Открытия Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В матче за этот трофей "Ак Барс" взял верх над московским ЦСКА. Встреча, прошедшая на столичной "ЦСКА-Арене", завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0) в пользу "Ак Барса". Решающий гол состоялся в овертайме.

ЦСКА вышел вперед уже на исходе первой минуте, точный бросок нанес Дмитрий Саморуков. На 26-й минуте Стефан Да Коста провел ответный гол – так "Ак Барс" реализовал большинство. На 43-й минуте Антон Слепышев поразил ворота клуба из столицы Татарстана, на 54-й "Ак Барс" вновь отыгрался. Гол – на счету Джастина Азеведу.

На второй минуте овертайма Дмитрий Воронков забросил победную шайбу в ворота ЦСКА.

Матчи за Кубок Открытия традиционно являются стартовыми в очередном сезоне регулярного чемпионата КХЛ. В нем принимают участие действующие обладатель Кубка Гагарина и победитель регулярного чемпионата (если оба трофея выиграла одна команда, то соперником обладателя Кубка Гагарина становится финалист этого турнира). Поскольку предыдущий розыгрыш Кубка Гагарина не был завершен из-за пандемии коронавируса, в матче за Кубок Открытия играли победители Западной (ЦСКА) и Восточной ("Ак Барс") конференций КХЛ.

"Ак Барс" выиграл Кубок открытия во второй раз. Чаще всех – три раза – побеждало московское "Динамо".

хоккей КХЛ

Новости по теме

Новости

Неймар оказался среди заболевших коронавирусом игроков ПСЖ

Неймар оказался среди заболевших коронавирусом игроков ПСЖ

Три футболиста ПСЖ заразились коронавирусом

Федун оштрафован на 200 тыс. руб. за угрозу снять "Спартак" с РПЛ

Даниил Медведев вышел во второй круг US Open

Хачанов в пяти сетах выиграл матч первого круга US Open

"Манчестер Сити" согласился лишь на бесплатный вариант перехода Месси

Умершие знаменитости

Умер экс-тренер "Спартака", СКА и сборной Чехии по хоккею Милош Ржига

Умер экс-тренер "Спартака", СКА и сборной Чехии по хоккею Милош Ржига

Судью очередного матча "Спартака" призвали проверить на полиграфе

Россиянка Касаткина проиграла украинке Костюк в первом круге US Open

"Милан" продлил контракт с Ибрагимовичем

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');