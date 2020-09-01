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Российский хоккеист Каменев перешел из "Колорадо" в СКА

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Петербургский хоккейный клуб СКА объявил о подписании соглашения с нападающим Владиславом Каменевым, который в последнее время играл за клуб НХЛ "Колорадо".

"Соглашение с двукратным вице-чемпионом молодежного чемпионата мира рассчитано на два года и будет действовать до конца сезона 2021/22", - говорится в сообщении.

24-летний Каменев - воспитанник магнитогорского хоккея, выступал за "Стальные Лисы" и "Металлург". Летом 2015 года заключил трехлетний контракт с "Нэшвиллом", также в НХЛ играл за "Колорадо". Обладатель Кубка Гагарина 2014 года в составе "Металлурга", двукратный серебряный призер молодежного чемпионата мира, на МЧМ-2016 был капитаном сборной России.

хоккей КХЛ

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