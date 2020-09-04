Определился состав групп элитного раунда Кубка России по футболу

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - По итогам жеребьевки, прошедшей в пятницу, стал известен состав групп элитного раунда розыгрыша Кубка России по футболу, который с нынешнего года проводится по новому формату.

Состав групп выглядит следующим образом:

Группа 1 "Урал", "Велес", "Волга"

Группа 2 "Спартак", "Енисей", "Родина"

Группа 3 "Арсенал", "Текстильщик", "Салют"

Группа 4 "Уфа", "Чертаново", "Ленинградец

Группа 5 "Химки", "Нижний Новгород", "Зенит" (Иркутск)

Группа 6 "Ахмат", "Шинник", "Знамя"

Группа 7 "Ротор", "Крылья Советов", "Динамо-Ставрополь"

Группа 8 "Сочи", "Оренбург", "Звезда"

Группа 9 "Рубин", "СКА-Хабаровск", "Черноморец"

Группа 10 "Тамбов", "Динамо" (Брянск), "Машук-КМВ".

Каждая из групп состоит из команд Российской премьер-лиги, а также преодолевшие предыдущие стадии розыгрыша команды Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) - второго и третьего по статусу дивизионов отечественного футбола. Команды проведут друг с другом по одной встрече.

Победители групп выйдут в 1/8 финала, к ним присоединятся участники еврокубков нынешнего сезона - петербургский "Зенит", московский "Локомотив", ФК "Краснодар", московский ЦСКА, ФК "Ростов", московское "Динамо".

До этого практиковался другой формат соревнования. Клубы ПФЛ начинали турнирный путь с ранних стадий, после этого к участникам турнира присоединялись команды ФНЛ, с 1/16 финала - клубы РПЛ.

Действующим обладателем Кубка России является петербургский "Зенит".