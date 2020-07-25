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"Зенит" завоевал Кубок России по футболу

"Зенит" завоевал Кубок России по футболу
Игроки "Зенита" Далер Кузяев, Артем Дзюба и Сердар Азмун (слева направо) радуются забитому голу
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 1:0 выиграли у подмосковных "Химок" в финале розыгрыша Кубка России-2019/20.

На 84-й минуте встречи, прошедшей в Екатеринбурге, пенальти реализовал Артем Дзюба.

"Химки" едва не ушли от поражения в основное время, попав в штангу на исходе компенсированного ко второму тайму время.

Таким образом, "Зенит" стал четырехкратным обладателем Кубка России. Ранее он выигрывал трофей в 1999, 2010 и 2016 годах. Чаще всего Кубок завоевывали московские "Локомотив" (восемь раз) и ЦСКА (семь).

"Зенит" выиграл второй трофей в сезоне-2019/20, на его счету также триумф в чемпионате Российской премьер-лиги. В связи с тем, что петербургский клуб выступит в Лиге чемпионов, путевка в Лигу Европы от кубкового турнира будет делегирована московскому "Динамо" – команде, занявшей шестое место в РПЛ. Кроме того, определилась судьба в Лиге Европы у московского ЦСКА: армейский клуб стартует в этом турнире прямиком с группового этапа (в случае выигрыша Кубка "Химками" москвичей ждал квалификационный отбор).

На пути к финалу петербуржцы в 1/16 финала обыграли "Енисей" (2:1), в 1/8 финала - "Томь" (4:0), в 1/4 финала - "Ахмат" (2:1), в 1/2 финала - "Спартак" (2:1).

футбол Кубок России по футболу

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