Фигуристка Медведева вернулась в группу тренера Тутберидзе

Фигуристка Евгения Медведева Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе, сообщает "Спорт-Экспресс".

Изданию эту информацию подтвердил заместитель начальника катка спортивной школы "Хрустальный" Эдуард Аксенов.

"Да, информация уже появилась, нет смысла отрицать. Евгения вернулась к Тутберидзе, это правда. Как так получилось? Это вам лучше спросить у Евгении и Этери Георгиевны", - сказал Аксенов.

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова с воодушевлением восприняла переход Медведевой.

"Возвращение Медведевой к Тутберидзе? Я очень рада. Это достойное решение двух женщин", - приводит слова Тарасовой "Чемпионат".

Медведева ранее занималась у Тутберидзе, но после Олимпиады-2018, где завоевала два серебра (в одиночном катании и командном турнире) переехала в Торонто – к тренеру Брайану Орсеру.

Недавно от Тутберидзе ушли к Евгению Плющенко Алена Косторная, Александра Трусова.