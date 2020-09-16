Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:31

Фигуристка Медведева вернулась в группу тренера Тутберидзе

Фигуристка Медведева вернулась в группу тренера Тутберидзе
Фигуристка Евгения Медведева
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе, сообщает "Спорт-Экспресс".

СпортФигуристка Косторная покинула группу тренера ТутберидзеЧитать подробнее

Изданию эту информацию подтвердил заместитель начальника катка спортивной школы "Хрустальный" Эдуард Аксенов.

"Да, информация уже появилась, нет смысла отрицать. Евгения вернулась к Тутберидзе, это правда. Как так получилось? Это вам лучше спросить у Евгении и Этери Георгиевны", - сказал Аксенов.

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова с воодушевлением восприняла переход Медведевой.

"Возвращение Медведевой к Тутберидзе? Я очень рада. Это достойное решение двух женщин", - приводит слова Тарасовой "Чемпионат".

Медведева ранее занималась у Тутберидзе, но после Олимпиады-2018, где завоевала два серебра (в одиночном катании и командном турнире) переехала в Торонто – к тренеру Брайану Орсеру.

Недавно от Тутберидзе ушли к Евгению Плющенко Алена Косторная, Александра Трусова.

фигурное катание Этери Тутберидзе Евгений Плющенко Евгения Медведева

Новости по теме

Новости

Бой-реванш Уайта против Поветкина пройдет 21 ноября

Бой-реванш Уайта против Поветкина пройдет 21 ноября

"Ростов" и "Локомотив" сыграли вничью в матче РПЛ

"Зенит" победил "Арсенал" в матче РПЛ и вышел на первое место

Медведев второй раз подряд выступит на Итоговом турнире ATP

Удаленный с поля Неймар пожаловался на расизм со стороны соперника

Удаленный с поля Неймар пожаловался на расизм со стороны соперника

Доминик Тим выиграл US Open

Доминик Тим выиграл US Open

ЦСКА победил "Спартак" в чемпионате России по футболу

ЦСКА победил "Спартак" в чемпионате России по футболу

Хэмилтон выиграл Гран-при Тосканы "Формулы-1"

Хэмилтон выиграл Гран-при Тосканы "Формулы-1"

Кокорин попал в заявку "Спартака" на матч с ЦСКА

Матч "Ротор" - "Краснодар" отменен из-за коронавируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');