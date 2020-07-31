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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:23

Фигуристка Косторная покинула группу тренера Тутберидзе

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе объявила о прекращении сотрудничества с чемпионкой Европы среди одиночниц Аленой Косторной.

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"Появляются (со стороны фигуристок – ИФ) все новые и новые условия для продолжения совместной работы (как повышение платы за любовь). Когда-то Юля (Липницкая) выдвинула требование не выходить на один лед с Женей (Медведевой). Мы постарались удовлетворить все условия - не помогло. Потом Женя отказалась кататься с Алиной (Загитовой) . И вот сейчас от Алены мы получили целый список девочек нон грата. Вот на этом мы с ней и расстались...", - написала Тутберидзе в инстаграме.

"Такое ощущение, что внешний̆ мир влияет на наших милых и добрых. Приходят к нам милые, добрые, с открытым взглядом, желающие добиться результатов, доказать себе и другим. Проходит время, мы продуктивно работаем и добиваемся порой колоссальных результатов.
А дальше...", - рассуждает тренер.

По словам Тутберидзе, вносить коррективу в свою систему подготовки она не планирует.

"Нет. Мы все делаем правильно. Уверена, что среди тех, кто с нами - есть и цельные, верные, устойчивые к внешним раздражителям", - подчеркнула она.

Косторная – чемпионка Европы-2020, серебряный (2020) и двукратный бронзовый (2018, 2019) призер чемпионатов России.

Приходят к нам милые, добрые, с открытым взглядом, желающие добиться результатов, доказать себе и другим. Проходит время, мы продуктивно работаем и добиваемся порой колоссальных результатов. А дальше..... такое ощущение, что внешний мир влияет на наших милых и добрых. Появляются всё новые и новые условия для продолжения совместной работы (как повышение платы за любовь). Когда-то Юля выдвинула требование не выходить на один лёд с Женей. Мы постарались удовлетворить все условия - не помогло. Потом Женя отказалась кататься с Алиной. И вот сейчас от Алёны мы получили целый список девочек нон грата. Вот на этом мы с ней и расстались... Будем ли мы что-то менять в своей системе подготовки? Нет. Мы всё делаем правильно. Уверена, что среди тех кто с нами - есть и цельные, верные, устойчивые к внешним раздражителям.

Публикация от Eteri Tutberidze (@tutberidze.eteri)

фигурное катание Этери Тутберидзе

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