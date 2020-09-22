Футбольному клубу "Динамо" предложили купить у "Спартака" Бакаева

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Представители полузащитника московского футбольного клубу "Спартак" Зелимхана Бакаева обратились к столичному "Динамо" с предложением о трансфере игрока, сообщает "Спорт-Экспресс".

Отмечается, что Бакаева не устраивают условия в "Спартаке", они близки к контрактам "Спартака-2" – фарм-клуба московского клуба. В последний раз Бакаев продлевал контракт со "Спартаком" в 2018 году. После этого был арендован тульским "Арсеналом", а по возвращении оттуда стал одним из лидеров "Спартака".

"Спорт-Экспресс" при этом отмечает, что переговоры о трансфере игрока не начались, кроме того, по сообщению СЭ, "Спартак" "вряд ли захочет потерять одного из лидеров команды и собственного воспитанника".

Всего за "Спартак" на счету Бакаева 52 игры, в которых он забил 11 мячей.

Сейчас "Спартак" делит первое-второе места в турнирной таблице чемпионата России с "Зенитом", уступая петербургскому клубу по дополнительным показателям. "Динамо" – не шестом месте.