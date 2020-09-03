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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:38

Футболист "Спартака" Гус Тиль перешел во "Фрайбург"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Гус Тиль продолжит карьеру в Германии.

"Немецкий "Фрайбург" арендовал у "Спартака" полузащитника Гуса Тиля. Соглашение рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на год", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

22-летний нидерландский футболист перешел в "Спартак" летом 2019 года. Его предыдущим клубом был АЗ (Нидерланды). В составе "Спартака" он провел 24 матча, забив два мяча.

футбол ФК Спартак

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