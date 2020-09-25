Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:32

Черевченко возглавил футбольный клуб "Химки"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Новым главным тренером подмосковного футбольного клуба "Химки" назначен Игорь Черевченко, сообщает пресс-служба ФК.

Специалист в пятницу был представлен команде.

Ранее он работал в "Локомотиве", калининградской "Балтике" и тульском "Арсенале". Вместе с московским клубом выиграл Кубок России, а в Туле достиг лучших результатов в истории клуба, выведя "Арсенал" в еврокубки.

На посту главного тренера "Химок" Черевченко сменил Дмитрия Гунько, уволенного после поражения от "Краснодара" со счетом 2:7 в чемпионате России по футболу.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 25 сентября

"Бавария" выиграла Суперкубок УЕФА

"Бавария" выиграла Суперкубок УЕФА

"Ростов" проиграл "Маккаби" в Лиге Европы УЕФА и выбыл из еврокубков

Ибрагимович заразился коронавирусом

CAS оправдал биатлонисток Вилухину и Романову в деле о допинге

CAS оправдал биатлонисток Вилухину и Романову в деле о допинге

Кержаков возглавил "Томь"

Кержаков возглавил "Томь"

Луис Суарес перешел из "Барселоны" в "Атлетико"

Месси и Роналду выбыли из претендентов на звание игрока сезона по версии УЕФА

"Краснодар" победил ПАОК в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов

"Краснодар" победил ПАОК в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов

КХЛ присудила "Локомотиву" техническое поражение за неявку на игру

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');