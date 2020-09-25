Черевченко возглавил футбольный клуб "Химки"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Новым главным тренером подмосковного футбольного клуба "Химки" назначен Игорь Черевченко, сообщает пресс-служба ФК.

Специалист в пятницу был представлен команде.

Ранее он работал в "Локомотиве", калининградской "Балтике" и тульском "Арсенале". Вместе с московским клубом выиграл Кубок России, а в Туле достиг лучших результатов в истории клуба, выведя "Арсенал" в еврокубки.

На посту главного тренера "Химок" Черевченко сменил Дмитрия Гунько, уволенного после поражения от "Краснодара" со счетом 2:7 в чемпионате России по футболу.