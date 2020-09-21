Главный тренер ФК "Химки" уволился после 2:7 в игре с "Краснодаром"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Дмитрий Гунько объявил об уходе с поста главного тренера подмосковного футбольного клуба "Химки".

"Спасибо всем, кто болел, поддерживал, критиковал. После таких поражений тренер должен уходить. Я рад, что в моей судьбе были "Химки". Сделал меньше, чем хотел, но работать, когда все только и говорят о будущих перестановках в команде, оказалось слишком сложно", - написал Гунько в инстаграме.

18 сентября "Химки" на выезде проиграли "Краснодару" со счетом 2:7.

Гунько возглавил подмосковный клуб в августе. Он сменил на этом посту Сергея Юрана. Сообщалось, что "Химки" не смогли договориться с ним об условиях нового контракта. Юран, однако, утверждал, что его отставка состоялась по инициативе руководства "Спартака", который - по сведениям СМИ - хотел сделать "Химки" своим фарм-клубом.

Гунько входил в систему московского "Спартака", где работал в тренерском штабе основной команды, исполнял обязанности ее главного тренера, возглавлял молодежную команду "Спартака", а также "Спартак-2".