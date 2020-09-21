Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:48

Главный тренер ФК "Химки" уволился после 2:7 в игре с "Краснодаром"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Дмитрий Гунько объявил об уходе с поста главного тренера подмосковного футбольного клуба "Химки".

Спорт"Краснодар" забил семь мячей "Химкам" в чемпионате России по футболуЧитать подробнее

"Спасибо всем, кто болел, поддерживал, критиковал. После таких поражений тренер должен уходить. Я рад, что в моей судьбе были "Химки". Сделал меньше, чем хотел, но работать, когда все только и говорят о будущих перестановках в команде, оказалось слишком сложно", - написал Гунько в инстаграме.

18 сентября "Химки" на выезде проиграли "Краснодару" со счетом 2:7.

СпортНовый тренером ФК "Химки" стал ГунькоЧитать подробнее

Гунько возглавил подмосковный клуб в августе. Он сменил на этом посту Сергея Юрана. Сообщалось, что "Химки" не смогли договориться с ним об условиях нового контракта. Юран, однако, утверждал, что его отставка состоялась по инициативе руководства "Спартака", который - по сведениям СМИ - хотел сделать "Химки" своим фарм-клубом.

Гунько входил в систему московского "Спартака", где работал в тренерском штабе основной команды, исполнял обязанности ее главного тренера, возглавлял молодежную команду "Спартака", а также "Спартак-2".

футбол ФК Химки

Новости по теме

Новости

Московский марафон нацелился попасть в серию крупнейших в мире

Московский марафон нацелился попасть в серию крупнейших в мире

Главный спортивный храм России построят в Южном Бутове

"Локомотив" выиграл у "Тамбова" в матче РПЛ

"Спартак" в меньшинстве победил "Рубин" в чемпионате России по футболу

ЦСКА победил "Уфу" в чемпионате России по футболу

Что случилось этой ночью: суббота, 19 сентября

"Краснодар" забил семь мячей "Химкам" в чемпионате России по футболу

IIHF не будет переносить чемпионат мира по хоккею из Минска

IIHF не будет переносить чемпионат мира по хоккею из Минска

В ХК "Локомотив" выявлено 12 заболевших коронавирусом

Директор Центра подготовки сборных команд РФ арестован по делу о растрате

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');