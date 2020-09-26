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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:34

Мик Шумахер выиграл первую гонку в рамках этапа "Формулы-2" в Сочи

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Немецкий гонщик Мик Шумахер, выступающий за команду Prema, стал победителем первой гонки, прошедшей в рамках сочинского этапа серии "Формула-2".

Вторым финишную черту на "Сочи Автодроме" пересек японец Юки Цунода из Carlin. Третьим стал британец Каллум Илотт (UNI-Virtuosi).

Россиянин Никита Мазепин (Hitech Grand Prix) стал седьмым. Его соотечественник Роберт Шварцман (Prema) – 13-й.

Мик Шумахер – сын семикратного чемпиона мира в классе "Формула-1" Михаэля Шумахера.

В нынешний уикенд в Сочи также проходят заезды в рамках "Формулы-1".

автоспорт Формула-2

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