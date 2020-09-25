Боттас выиграл пятничные свободные заезды Гран-при России "Формулы-1"

Квят стал седьмым и 13-м соответственно

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Финский гонщик команды Mercedes Валттери Боттас стал победителем первого и второго свободных заездов, прошедших в пятницу в Сочи в рамках Гран-при России "Формулы-1".

Его лучшее время в первой практике – 1:34.923, во второй – 1:33.519.

Россиянин Даниил Квят из Alpha Tauri показал седьмой (1:36.230) и 13-й (1:35.461) результат соответственно.

В субботу пройдет третья свободная практика, в этот же день состоится квалификация. В воскресенье пройдет основная гонка Гран-при России.

Россия получила право проведения этапа чемпионата мира 14 октября 2010 года. Соглашение с группой компаний "Формула-1" предусматривает проведение этапов гонок "Гран-при России" ежегодно с 2014 по 2025 годы.