Легенда чешского футбола Паненка выписан после реанимации

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Состояние легендарного чешского футболиста Антонина Паненки, который ранее был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии, улучшилось, он выписан из больницы, сообщает пресс-служба пражского клуба "Богемианс 1905", президентом которого является ветеран.

"После двух дней ожидания результатов различных обследований сегодня утром мы получили сообщение от жены Антонина Паненки. Президент клуба находится в стабильном состоянии и сегодня должен быть переведен в Прагу к своему лечащему врачу. До настоящего времени он находился в больнице в Бенешове", - говорится в сообщении.

Жена Паненки сообщила, что ее супруг нуждается в кислородной поддержке, так как у него проблемы с дыханием и сильный кашель.

71-летний Паненка в составе сборной Чехословакии, за которую выступал с 1973 по 1982 год, стал победителем чемпионата Европы 1976 года.

В финальном матче против команды ФРГ Паненка исполнил победный для своей команды пенальти. Паненка обманул вратаря, который ожидал сильного удара, исполнив штрафной несильно, пустив мяч почти по центру ворот. Подобная манера исполнения пенальти получила негласное название в честь чешского футболиста.