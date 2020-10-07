Легенда чешского футбола Паненка оказался в реанимации

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Легенда чешского футбола 71-летний Антонин Паненка доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба пражского клуба "Богемианс 1905", президентом которого он является.

"Сегодня Антонин Паненка в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Она находится в реанимации и подключен к различным приборам", - говорится в сообщении.

Паненка в составе сборной Чехословакии, за которую выступал с 1973 по 1982 год, стал победителем чемпионата Европы 1976 года.

В финальном матче против команды ФРГ Паненка исполнил победный для своей команды пенальти. Паненка обманул вратаря, который ожидал сильного удара, исполнив штрафной несильно, пустив мяч почти по центру ворот.

Подобная манера исполнения пенальти получила негласное название в честь чешского футболиста. В частности, таким образом исполнял пенальти Федор Смолов в серии 11-метровых ударов четвертьфинала ЧМ-2018 против Хорватии. Вратарь отразил удар, россияне в итоге уступили.