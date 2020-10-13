Главный тренер ХК "Сочи" отправлен в отставку

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Александр Андриевский уволен с поста наставника клуба Континентальной хоккейной лиги "Сочи", сообщает пресс-служба ХК.

"Хоккейный клуб "Сочи" принял решение внести изменения в тренерский штаб команды: Александр Андриевский покидает клуб, исполнять обязанности главного тренера в ближайших матчах будет Егор Башкатов", - говорится в сообщении.

"Хоккейный клуб "Сочи" благодарит Александра Леонидовича за проделанную работу и желает ему успехов в дальнейшей профессиональной карьере", - отмечается в тексте сообщения.

Андриевский возглавил "Сочи" в октябре прошлого года. Под его руководством в минувшем сезоне команда провела 40 матчей и завершила сезон на девятом месте Западной конференции. После 13 матчей в текущем чемпионате команда занимает здесь 10-е место, набрав 9 очков.