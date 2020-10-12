"Металлург" прервал семиматчевую серию побед ЦСКА в КХЛ

В последний раз до этого армейцы проигрывали все тому же "Металлургу"

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" нанесли поражение московскому ЦСКА в домашнем матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Результат встречи – 6:4 (3:1, 2:2, 1:1).

Этот результат прервал победную серию ЦСКА, составившую семь матчей. Предыдущее поражение датировано 19 сентября, когда ЦСКА на своем льду уступил все тому же "Металлургу" (2:4).

В настоящее время ЦСКА лидирует в Западной конференции, "Металлург" занимает третье место в Восточной конференции.