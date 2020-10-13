Россия впервые с 2013 года выступит на молодежном ЧЕ по футболу

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Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Футболисты молодежной сборной России по футболу завоевали путевку на чемпионат Европы среди игроков не старше 21 года.

В заключительном своем матче в рамках квалификационного этапа российская команда разгромила в гостях сборную Латвии – 4:1. Голы в составе россиян провели Константин Кучаев (28-я минута), Роман Евгеньев (51), Даниил Лесовой (54), Александр Ломовицкий (85).

Набрав 23 очка, Россия обеспечила себе итоговое первое место, дающее прямую путевку в финальную часть молодежного ЧЕ-2021. На ее счету семь побед, две ничьи и одно поражение. На втором месте находится имеющая две игры в запасе сборная Польши, она отстает от россиян на семь очков.

Сборная России участвовала в финальной части чемпионатов Европы среди молодежи три раза: в 1994 и 1998 годах доходила до четвертьфинала, в 2013 году не смогла пробиться в плей-офф, заняв четвертое место в группе.

Молодежный ЧЕ-2021 пройдет в Венгрии и Словении с 9 по 26 июня, участие в финальной стадии примут 16 сборных.