Россия сыграла вничью с Турцией в Лиге наций УЕФА
Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Сборная России сыграла вничью с национальной командой Турции в матче третьего тура Лиги наций УЕФА.
Результат встречи, прошедшей в Москве, - 1:1.
Счет в матче на 28-й минуте открыл Антон Миранчук.
💪🏻 Гол Антона Миранчука в ворота турецкой сборной— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 11, 2020
📺 #РоссияТурция на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r
📱 Приложение "МАТЧ!" pic.twitter.com/8UWUvtwmAq
На 62-й минуте Кенан Караман сравнял счет.
📹 Гол Кенана Карамана после розыгрыша стандарта— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 11, 2020
📺 #РоссияТурция на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r
📱 Приложение "МАТЧ!" pic.twitter.com/DcidkI6ggS
В параллельном матче группы 3 дивизиона B сборная Венгрии обыграла сборную Сербии со счетом 1:0.
После трех туров сборная России возглавляет турнирную таблицу группы, набрав семь очков. Венгрия идет второй с шестью очками. Турция - третья с двумя баллами в активе. Замыкает таблицу сборная Сербии, набрав одно очко.
В следующем туре Россия сыграет с Венгрией, матч пройдет 14 октября в Москве. В этот же день Турция на своем поле примет Сербию.