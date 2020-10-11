Россия сыграла вничью с Турцией в Лиге наций УЕФА

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Сборная России сыграла вничью с национальной командой Турции в матче третьего тура Лиги наций УЕФА.

Результат встречи, прошедшей в Москве, - 1:1.

Счет в матче на 28-й минуте открыл Антон Миранчук.

На 62-й минуте Кенан Караман сравнял счет.

В параллельном матче группы 3 дивизиона B сборная Венгрии обыграла сборную Сербии со счетом 1:0.

После трех туров сборная России возглавляет турнирную таблицу группы, набрав семь очков. Венгрия идет второй с шестью очками. Турция - третья с двумя баллами в активе. Замыкает таблицу сборная Сербии, набрав одно очко.

В следующем туре Россия сыграет с Венгрией, матч пройдет 14 октября в Москве. В этот же день Турция на своем поле примет Сербию.