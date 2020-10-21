Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:24

"Нижний Новгород" ушел на карантин перед матчем баскетбольной ЛЧ из-за COVID

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Основная команда баскетбольного клуба "Нижний Новгород" уходит на карантин по коронавирусу, сообщается на сайте клуба в среду.

"Перед первым матчем Лиги чемпионов с венгерским "Фалко Сомбатхей" семь игроков "Нижнего Новгорода" сдали положительные тесты на коронавирус. В настоящий момент все они изолированы и находятся под наблюдением врачей. Заболевание проходит в легкой форме", - говорится в сообщении.

По предписанию управления Роспотребнадзора по Нижегородской области вся основная команда с 21 октября уходит на двухнедельный карантин.

Матч с "Фалко Сомбатхей", назначенный на 21 октября, не состоится и будет перенесен на другую дату. Сейчас нижегородский клуб ведет переговоры по переносу ближайших запланированных матчей.

БК "Нижний Новгород" выступает в Лиге чемпионов ФИБА, Единой лиге ВТБ и Кубке России.

баскетбол коронавирус

Новости по теме

Новости

"Спартак" проиграл "Енисею", но вышел в 1/8 финала Кубка России

"Краснодар" дебютировал в групповой стадии ЛЧ ничьей с "Ренном"

"Краснодар" дебютировал в групповой стадии ЛЧ ничьей с "Ренном"

"Зенит" уступил "Брюгге" в первом туре Лиги чемпионов УЕФА

"Зенит" уступил "Брюгге" в первом туре Лиги чемпионов УЕФА

"Ренн" - "Краснодар". Онлайн

"Ренн" - "Краснодар". Онлайн

"Зенит" - "Брюгге". Онлайн

"Зенит" - "Брюгге". Онлайн

Футбольные топ-клубы начали переговоры о создании Европейской премьер-лиги

Футбольные топ-клубы начали переговоры о создании Европейской премьер-лиги

Российский легкоатлет Максим Краснов дисквалифицирован за допинг

Два футболиста "Краснодара" пропустят матч ЛЧ с "Ренном" из-за COVID-19

Блохин стал претендентом на звание лучшего левого форварда в истории

Блохин стал претендентом на звание лучшего левого форварда в истории

Матч РПЛ "Химки" – "Зенит" пройдет без зрителей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');