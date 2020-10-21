"Нижний Новгород" ушел на карантин перед матчем баскетбольной ЛЧ из-за COVID

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Основная команда баскетбольного клуба "Нижний Новгород" уходит на карантин по коронавирусу, сообщается на сайте клуба в среду.

"Перед первым матчем Лиги чемпионов с венгерским "Фалко Сомбатхей" семь игроков "Нижнего Новгорода" сдали положительные тесты на коронавирус. В настоящий момент все они изолированы и находятся под наблюдением врачей. Заболевание проходит в легкой форме", - говорится в сообщении.

По предписанию управления Роспотребнадзора по Нижегородской области вся основная команда с 21 октября уходит на двухнедельный карантин.

Матч с "Фалко Сомбатхей", назначенный на 21 октября, не состоится и будет перенесен на другую дату. Сейчас нижегородский клуб ведет переговоры по переносу ближайших запланированных матчей.

БК "Нижний Новгород" выступает в Лиге чемпионов ФИБА, Единой лиге ВТБ и Кубке России.