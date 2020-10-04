Трое баскетболистов "Химок" заразились коронавирусом

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Три случая заражения коронавирусом выявлено среди игроков подмосковного баскетбольного клуба "Химки".

"По итогам этапного тестирования основной команды к игре против БК "Калев" в Единой Лиге ВТБ, проведенного третьего октября, были выявлены условно-положительные результаты теста ПЦР (Covid-19) у игроков Яниса Тиммы, Евгения Воронова и Джордана Мики", - говорится в сообщении пресс-службы "Химок".

Отмечается при этом, что у Мики клинических симптомов заболевания нет, а Воронов и Тимма "имеют жалобы на легкое недомогание".

Игроки изолированы и находятся под наблюдением врачей.

В свою очередь, "полученный материал был отправлен на дополнительное исследование в подразделение Роспотребнадзора"

Накануне о случаях заболевания среди баскетболистов своей команды сообщал московский ЦСКА. Речь также шла о трех условно-положительных результата среди игроков основной команды. В результате от команды изолированы Семен Антонов, Никола Милутинов и Янис Стрелниекс. Кроме того, семь условно-положительных результатов выявлено среди игроков молодежной команды, один – подтвержден.

Помимо Единой лиги ВТБ, "Химки" и ЦСКА являются участниками Евролиги – главного клубного турнира Европы.