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Обладатель Кубка мира по хоккею с мячом Мельников дисквалифицирован за допинг

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Российское антидопинговое агентство сообщило о дисквалификации защитника сборной России по хоккею с мячом Николая Мельникова.

"Федерация хоккея с мячом России на основании и во исполнение решения Дисциплинарного антидопингового комитета "РУСАДА" приняла решение дисквалифицировать Николая Мельникова на 18 месяцев за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил (наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена)" - говорится в сообщении пресс-службы РУСАДА.

Дисквалификация Мельникова при этом отсчитывается с 14 января 2020 года.

Мельников - обладатель юношеского Кубка мира, двукратный чемпион юношеского первенства мира и победитель юниорского Кубка мира в составе сборных России.

В составе красногорского "Зоркого" он становился обладателем Кубка мира и вице-чемпионом России.

В составе взрослой сборной России он стал вице-чемпионом мира в 2012 году.

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