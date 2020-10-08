Девять российских штангистов дисквалифицированы за допинг

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно дисквалифицировала нескольких россиян за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает пресс-служба IWF, соответствующее решение было принято на основании данных Московской антидопинговой лаборатории.

"На основании информационно-аналитических данных Московской лаборатории (LIMS), предоставленных WADA, а также после расследования Международного агентства по тестированию (ITA), IWF заявляет о нарушении антидопинговых правил в отношении Алексея Емельяненко, Арсена Бораганова и Феликса Халибекова", - говорится в сообщении.

Халибеков – серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы 2016 и 2017 годов в весе до 62 кг.

Емельяненко в марте стал победителем XX Всероссийского турнира по тяжелой атлетике памяти заслуженного тренера РСФСР Б. Шесталюка в весовой категории до 81 кг.

Бораганов – серебряный призер чемпионата России 2014 года в весе до 77 кг, в настоящее время работает тренером.

Срок дисквалификации каждого из спортсменов отсчитывается с 7 октября 2020 года.

Также IWF сообщила о дисквалификации еще шести россиян. Среди отстраненных: бронзовый призер ОИ-2012, двукратный чемпион мира (2013, 2014) Руслан Албегов, чемпионка мира 2-13 года Тима Туриева, двукратный вице-чемпион первенств мира (2006, 2009) Дмитрий Лапиков, двукратная чемпионка Европы (2012, 2014), победительница юниорского чемпионата мира Юлия Коновалова, двукратный серебряный призер чемпионатов Европы (2013, 2014) Максим Шейко и серебряный призер чемпионата Европы (2019) Егор Климонов.