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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:50

Роналду вновь провалил тест на коронавирус

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Тест на COVID-19 нападающего сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду вновь дал положительный результат, сообщает португальское издание Correio da Manha.

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Это было второе тестирование спортсмена, о первом положительном результате стало известно 13 октября. В итоге он пропустил матч Лиги наций УЕФА против Швеции. Кроме того, вероятно он не сыграет за итальянский "Ювентус", цвета которого защищает на клубном уровне, против испанской "Барселоны" в матче Лиги чемпионов на следующей неделе.

Между тем, как отмечает испанская Marca, "Ювентус" намерен добиться от УЕФА права пройти новый тест за 48 часов до матча с "Барселоной" (игра должна пройти 28 октября в Турине), ссылаясь на то, что вирусные значения повторного теста оказались низкими.

Ранее итальянские СМИ писали о конфликте Роналду с руководством "Ювентуса" на почве разногласий, связанных с карантинными мерами. Сообщалось о том, что португалец отказался отбывать карантин на клубной базе с партнерами по команде после того, как среди сотрудников "Ювентуса" были выявлены заболевшие коронавирусом. По требованиям итальянских футбольных властей, из изоляции можно выйти только после трех отрицательных тестов на COVID. Роналду сдал только два теста, после чего самовольно покинул расположение клуба.

футбол Криштиану Роналду коронавирус

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