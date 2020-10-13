Роналду заразился коронавирусом

Футболист Криштиану Роналду Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Португальской федерации футбола.

"Криштиану Роналду покидает расположение национальной команды после того, как его тест дал положительный результат на коронавирус", - говорится в сообщении.

Футболист чувствует себя нормально, болезнь протекает бессимптомно. В настоящее время спортсмен находится на изоляции.

Роналду находился в расположении национальной команды, которая принимает участие в матчах Лиги наций УЕФА. 14 октября сборная Португалии в Лиссабоне сыграет со Швецией.

Тесты на коронавирус остальных игроков национальной команды дали отрицательный результат.

Между тем, итальянские СМИ писали о конфликте Роналду с руководством "Ювентуса" на почве разногласий, связанных с карантинными мерами. Сообщалось о том, что португалец отказался отбывать карантин на клубной базе с партнерами по команде после того, как среди сотрудников "Ювентуса" были выявлены заболевшие коронавирусом. По требованиям итальянских футбольных властей, из изоляции можно выйти только после трех отрицательных тестов на COVID. Роналду сдал только два теста, после чего самовольно покинул расположение клуба.